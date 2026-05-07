Россиянам рассказали, как сократить расходы на свет: экономия до 800 рублей в месяц

Умные розетки помогут жителям квартир снизить расходы на электроэнергию примерно на 200−800 рублей в месяц. Об этом сообщил эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский.
«Основная экономия достигается за счет устранения скрытого потребления и автоматизации режимов работы приборов», — сказал эксперт в интервью РИА новости.
Высокогорский уточнил, что стоимость одной такой розетки составляет примерно 1−2,5 тысячи рублей. При минимальной экономии она может окупиться за 5−10 месяцев. По его словам, при активном использовании техники существенной экономии добиться сложно.
