Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стартап Маска xAI перестанет быть самостоятельной компанией

Маск заявил, что его ИИ-стартап будет ликвидирован и перейдет к SpaceX.

Источник: Аргументы и факты

ИИ-стартап xAI, основанный американским бизнесменом Илоном Маском, прекратит своё существование в качестве самостоятельной компании и будет интегрирован в структуру SpaceX в качестве внутреннего подразделения.

Маск сообщил в своем аккаунте в соцсети X*, что xAI будет ликвидирован как самостоятельная компания, а его функции перейдут к новому подразделению SpaceX, ответственному за разработку продуктов в области искусственного интеллекта.

Подробности и причины подобной реорганизации основатель стартапа не уточнил.

Накануне в ходе судебного разбирательства, связанного с OpenAI, Маск также сделал ряд громких заявлений о рисках искусственного интеллекта.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше