Стартап Маска xAI перестанет быть самостоятельной компанией

ИИ-стартап xAI, основанный американским бизнесменом Илоном Маском, прекратит своё существование в качестве самостоятельной компании и будет интегрирован в структуру SpaceX в качестве внутреннего подразделения.
Маск сообщил в своем аккаунте в соцсети X*, что xAI будет ликвидирован как самостоятельная компания, а его функции перейдут к новому подразделению SpaceX, ответственному за разработку продуктов в области искусственного интеллекта.
Подробности и причины подобной реорганизации основатель стартапа не уточнил.
Накануне в ходе судебного разбирательства, связанного с OpenAI, Маск также сделал ряд громких заявлений о рисках искусственного интеллекта.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.