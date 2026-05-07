Редкий дальневосточный леопард попал на видео на дороге в Китае

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая — РИА Новости. Очевидцы сняли у дороги в Китае редкого дальневосточного леопарда, что может говорить о том, что растущая в Приморье популяция этого вида расселяется, сообщает нацпарк «Земля леопарда».
«Очевидцы сняли на видео дальневосточного леопарда, перебегающего автодорогу в провинции Цзилинь. Ученые “Земли леопарда” установили: хищник ранее не регистрировался в России и, по всей видимости, постоянно обитает на китайской стороне — свидетельство того, что восстановленная в Приморье популяция продолжает расселяться», — говорится в сообщении.
Видео встречи с хищником опубликовано в соцсетях нацпарка. На нем леопард поднимается по скалистому склону у дороги.
Ученые отмечают, что при встрече животное вело себя осторожно: заметив присутствие людей, немедленно попыталось скрыться.
Поведение животного на дороге указывает на актуальную проблему: пытаясь переместиться по своему участку обитания, леопард вышел на оживленную трассу. Угроза ДТП остается одним из серьезных рисков для редких кошек как в России, так и в Китае. Это подчеркивает необходимость строительства экодуков и безопасных переходов для диких животных в приграничных районах, сообщает нацпарк.
«Каждая подобная встреча — это живое свидетельство того, что годы кропотливой охранной работы дают результат. Леопарды возвращаются туда, откуда ушли десятилетия назад. Граница для них условна — и именно поэтому так важно, что Россия и Китай сегодня работают вместе», — приводятся в сообщении слова директора ФГБУ «Земля леопарда» Виктора Бардюка.
Сегодня Россия и Китай ведут совместную работу в рамках первого в мире трансграничного резервата для дальневосточного леопарда и амурского тигра — «Земля больших кошек», созданного в 2024 году по соглашению между правительствами России и Китая в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Дальневосточный леопард — один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. В России, по последним данным, численность вида превышает 120 особей.