Редкий дальневосточный леопард попал на видео на дороге в Китае

Дальневосточный леопард — один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. В России, по последним данным, численность вида превышает 120 особей.