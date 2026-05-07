В Новосибирске прошла репетиция парада Победы без боевой техники

Лицезреть действо пришли сотни новосибирцев и гостей города.

Источник: НДН.ИНФО

6 мая вечером центральная площадь Новосибирска снова ожила для репетиции парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На этот раз без военной техники.

Организаторы сосредоточились на синхронности действий военнослужащих. По проспекту маршировали пешие колонны: офицеры, солдаты, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, сотрудники силовых структур и кадеты.

Особое внимание уделили выносу знамён. Несколько десятков курсантов торжественно пронесли по площади Ленина копии Знамени Победы и знамёна Сибирских дивизий, которые сыграли важную роль в обороне Москвы и других ключевых сражениях. В парадном строю были флаги всех союзных республик СССР и Знамя Победы. Завершающим моментом стало вынос знамени «Новосибирск — Город трудовой доблести».

Отсутствием техники никого не удивили. Тяжёлые машины и современное вооружение, такие как бронетранспортёры и ракетные комплексы, появляются на Красном проспекте только во время генеральной репетиции.

Несмотря на это, за тренировкой наблюдали сотни горожан. Многие приходят на репетиции, чтобы увидеть подготовку войск в более неформальной обстановке, чем в сам день праздника.

Татьяна Картавых