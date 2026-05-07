«Паспорт отца» предложили вручать мужчинам после рождения ребенка

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. «Паспорт отца» с полезной информацией с перечислением положенных льгот и выплат, а также советами по воспитанию детей, можно вручать папам после рождения ребенка. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Я считаю, что при выписке из роддома надо вручать папе “Паспорт отца” — документ, где перечисляются все возможные муниципальные, региональные и федеральные льготы, размещена полезная информация о здоровье, воспитании ребенка, о поддержке супруги после родов», — сказал Гриб.
По его мнению, такой паспорт надо вручать новоиспеченным отцам в торжественной обстановке. «Рождение ребенка — это большое событие для мужчины, особенно если это первенец. Это большая психологическая нагрузка и ответственность. Папам надо ощущать поддержку не только со стороны близких, но и коллектива на работе и органов власти», — сказал замсекретаря ОП.