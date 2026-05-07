Стало известно, на какую пенсию могут рассчитывать новосибирцы без стажа

Отсутствие трудового стажа не означает, что человек останется без поддержки государства. Доцент РЭУ им. Плеханова Иванова-Швец напомнила в беседе с РИА Новости: даже те, кто не проработал ни дня, могут рассчитывать на социальную пенсию — при соблюдении определённых условий.
Важно понимать: социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой, а её размер существенно ниже, поскольку не зависит от стажа и накопленных баллов. Это мера государственной поддержки, а не вознаграждение за труд.
С 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии составляет 16 569 рублей с учётом индексации на 6,8%. Если вместе со всеми доплатами сумма оказывается ниже прожиточного минимума в регионе, гражданину автоматически назначается социальная доплата до этого уровня.