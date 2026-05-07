Впервые обнародована предсмертная записка Эпштейна: подробности

Федеральный суд США рассекретил предсмертную записку, которую мог написать финансист-педофил Джеффри Эпштейн. Об этом пишет New York Times.
Как выяснило издание, записка лежала в деле сокамерника Эпштейна — Николаса Тартальоне. NYT попросила суд раскрыть ее в прошлый четверг.
Предсмертное письмо якобы Эпштейна начинается с претензии к правоохранителям: «Они вели проверку месяцами — и не нашли ничего».
Бывший сосед Эпштейна по камере утверждает, что обнаружил записку в книге в июле 2019 года, после первой попытки суицида Эпштейна.
Однако газета не может поручиться за подлинность записки. В рассекреченных документах по делу финансиста ее нет. Американский Минюст, как подчеркивает издание, о ней тоже не знал.
Как стало известно ранее, в Нью-Йорке исчезла обвинившая Эпштейна в домогательствах 52-летняя итальянская модель Элизабетт Тай Феррето.