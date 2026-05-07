Популярные кухонные столешницы оказались причиной смертельного заболевания

Британские врачи забили тревогу в связи с возрастающим числом случаев силикоза — смертельного заболевания, связанного с изготовлением кварцевых кухонных столешниц. Об этом в среду, 6 мая, сообщает The Sun.
Количество случаев силикоза увеличилось на 450 процентов. Болезнь выявляют у специалистов, работающих с кварцевыми столешницами, популярность которых выросла из-за более низкой цены по сравнению с мрамором и гранитом.
— Из-за отсутствия надлежащей вентиляции и средств защиты на рабочем месте частицы этого материала оседают глубоко в легких, — говорится в публикации.
Со временем это приводит к образованию необратимых рубцов. Пациенты жалуются на одышку, болезнь может перерасти в фиброз, что смертельно опасно.
Еще в декабре в Массачусетсе зафиксирован первый случай неизлечимого заболевания легких, связанного с производством кухонных столешниц из определенных видов камня. По информации департамента общественного здравоохранения штата, диагноз силикоз поставили 40-летнему мужчине, который работал на производстве каменных столешниц в течение 14 лет.