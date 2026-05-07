Популярные кухонные столешницы оказались причиной смертельного заболевания

Еще в декабре в Массачусетсе зафиксирован первый случай неизлечимого заболевания легких, связанного с производством кухонных столешниц из определенных видов камня. По информации департамента общественного здравоохранения штата, диагноз силикоз поставили 40-летнему мужчине, который работал на производстве каменных столешниц в течение 14 лет.