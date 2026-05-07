Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске выставили на продажу пропуск на похороны Сталина

За него продавец просит 26 595 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Новосибирска выставил на продажу редкий исторический документ: пропуск на похороны бывшего руководителя СССР Иосифа Сталина. Продавец оценил свой лот в 26 595 рублей. Соответствующее объявление размещено на одной из популярных платформ.

Владелец не стал рассказывать в тексте объявления историю того, как именно этот пропуск оказался у него. Он лишь указал, что вещь сохранилась хорошо.

Добавим, что похороны Иосифа Сталина прошли 9 марта 1953 года в Москве на Красной площади.

Кстати, ранее в Новосибирске уже выставляли на продажу аналогичный лот. Тогда за него просили 30 тысяч рублей.