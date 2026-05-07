В Хабаровском крае за сутки потушили 16 пожаров и 12 палов травы

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, однако пожарные подразделения работали в напряжённом режиме. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, огнеборцы реагировали на 16 техногенных пожаров. Три из них произошли в жилом секторе. Также зафиксировано 12 возгораний сухой растительности. Обошлось без погибших и пострадавших.
В Хабаровске на улице Свободной вспыхнул металлический гараж. Внутри горел мусор на площади два квадратных метра. Справиться с огнём удалось за 22 минуты. На улице Волжской пожарные ликвидировали возгорание деревянной постройки на частном участке. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, на тушение потребовалось 32 минуты. Поздним вечером загорелось деревянное строение в СНТ на острове Кабельный. К месту выехали спасатели временного пожарного поста, которые несут там круглосуточное дежурство. Очаг находился внутри постройки, пламя охватило 30 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины всех трёх пожаров выясняют дознаватели МЧС России.
Особый противопожарный режим продолжает действовать в 12 муниципальных образованиях края, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. На ликвидацию последствий ДТП пожарные и спасательные подразделения привлекались один раз. На водоёмах происшествий не зафиксировано. На туристическом маршруте находится одна группа в составе 16 человек, из них 14 детей.
Сегодня в Хабаровске переменная облачность, без существенных осадков, западный ветер 8−13 метров в секунду, температура воздуха от +16 до +18 градусов.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru