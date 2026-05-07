В Хабаровском крае за сутки потушили 16 пожаров и 12 палов травы

В Хабаровске на улице Свободной вспыхнул металлический гараж. Внутри горел мусор на площади два квадратных метра. Справиться с огнём удалось за 22 минуты. На улице Волжской пожарные ликвидировали возгорание деревянной постройки на частном участке. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, на тушение потребовалось 32 минуты. Поздним вечером загорелось деревянное строение в СНТ на острове Кабельный. К месту выехали спасатели временного пожарного поста, которые несут там круглосуточное дежурство. Очаг находился внутри постройки, пламя охватило 30 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины всех трёх пожаров выясняют дознаватели МЧС России.