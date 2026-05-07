В день Святой Троицы в Хабаровске пройдёт общегородской Крестный ход

Он объединит верующих общей молитвой и мире и благополучии.

Источник: Хабаровский край сегодня

В день Святой Троицы, 31 мая, по благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия после Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Хабаровске состоится традиционный общегородской Крестный ход, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Духовенство и прихожане во главе с митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием с крестами, хоругвями и иконами направятся от стен Преображенского собора на площади Славы к Градо-Хабаровскому собору Успения Божией Матери на Соборной (Комсомольской) площади.

Как известно, Крестный ход — это не просто шествие по улицам города, это общая молитва о мире, о близких и о благословении всему нашему краю, а потому важно к нему присоединиться, чтобы почувствовать нашу силу и наше единство.

По окончании Крестного хода всех участников и гостей ждёт праздничная программа в парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского.

Начало шествия после литургии, ориентировочно в 11:30.