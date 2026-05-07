Прокурор огласил обвинение экс-главе красноярского «САТП» в картельном сговоре и нападении на сотрудника ФСБ (видео)

В Красноярске суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего руководителя МП «САТП» Дмитрия Сокирки, обвиняемого в ограничении конкуренции и применении насилия к представителю власти.
По версии прокуратуры, весной 2023 года между фигурантом и гендиректором ООО «ПромСтрой» была достигнута устная договоренность, которая позволила убрать ценовую борьбу на конкурсе по ремонту дорог. Суть схемы была в том, что коммерческая организация отказалась от участия в открытом конкурсе, а «САТП» получило возможность выиграть контракты по максимально выгодной для себя цене. По итогам аукционов «УДИБ» и «САТП» заключили муниципальные контракты, а затем работы в полном объеме перешли тому же коммерческому партнеру по субподряду. В результате участники этой схемы незаконно получили более 1 млрд рублей.
Летом 2024 года, когда правоохранители пришли к Дмитрию Сокирко в служебный кабинет для его задержания, он отказался подчиниться законным требованиям и ударил сотрудника УФСБ ногой в голень.
«Позиция прокуратуры по делу остается принципиальной — когда конкуренцию подменяют заранее достигнутой договоренностью, проигрывает не только рынок, но и город, который рассчитывает на честную цену и прозрачный отбор подрядчика», — заявил в своем выступлении Роман Тютюник.
Следующее судебное заседание назначено на 21 мая.