Прокурор огласил обвинение экс-главе красноярского «САТП» в картельном сговоре и нападении на сотрудника ФСБ (видео)

По версии прокуратуры, весной 2023 года между фигурантом и гендиректором ООО «ПромСтрой» была достигнута устная договоренность, которая позволила убрать ценовую борьбу на конкурсе по ремонту дорог. Суть схемы была в том, что коммерческая организация отказалась от участия в открытом конкурсе, а «САТП» получило возможность выиграть контракты по максимально выгодной для себя цене. По итогам аукционов «УДИБ» и «САТП» заключили муниципальные контракты, а затем работы в полном объеме перешли тому же коммерческому партнеру по субподряду. В результате участники этой схемы незаконно получили более 1 млрд рублей.