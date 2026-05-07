Глава МИД ФРГ Вадефуль представил план по реформированию ЕС

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль подготовил план по реформированию ЕС, он представил соответствующий перечень.
В частности, речь идёт об «отказе от принципа единогласия в пользу квалифицированного большинства». Кроме того, Вадефуль предложил «сформировать тесную связь» между внешнеполитической службой ЕС и ЕК.
«Моё предложение означает, что страны, которые не хотят или не могут последовать примеру ФРГ… не будут препятствовать тем, кто берет на себя инициативу… Важно, чтобы мы придерживались прагматичного подхода, даже если не все 27 стран-членов могут дать стопроцентное согласие», — сказал он, заявление прозвучало в ходе конференции немецкой НПО «Фонд имени Конрада Аденауэра»*.
Вадефуль отметил, что его инициатива предполагает реформу, касающуюся «расширения ЕС за счёт поэтапного процесса вступления новых членов».
Напомним, по словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, он серьёзно относится к недовольству немцев в адрес нынешнего правительства Германии, но не видит чего-то необычного в такой реакции населения.
* Признана нежелательной на территории РФ.