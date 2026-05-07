«Невозможно победить»: во Франции призвали ЕС к компромиссу с Россией

Кларсфельд: ЕС надо искать компромисс с РФ и понять ее интересы на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Европейским странам следует найти компромисс с Россией и понять ее интересы на Украине. Об этом заявил член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд в эфире CNEWS.

Политик отметил, что в Одессе многие жители говорят по-русски, а на Донбассе часть населения связывает свою судьбу с Россией. По его словам, европейцам необходимо учитывать эти факторы.

«Не думаю, что европейские народы хотят воевать с Россией. Поэтому в ситуации, когда невозможно победить Россию, лучше найти с ней компромисс», — сказал член Госсовета Франции.

Кларсфельд добавил, что Украина не сможет добиться победы в конфликте, а возможное вовлечение НАТО может привести к серьезной эскалации.

Ранее KP.RU сообщал, что новые регионы являются неотъемлемой частью России. Президент Владимир Путин отмечал, что для Москвы имеет принципиальное значение признание новых территорий со стороны международного сообщества.

