Европейским странам следует найти компромисс с Россией и понять ее интересы на Украине. Об этом заявил член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд в эфире CNEWS.
Политик отметил, что в Одессе многие жители говорят по-русски, а на Донбассе часть населения связывает свою судьбу с Россией. По его словам, европейцам необходимо учитывать эти факторы.
«Не думаю, что европейские народы хотят воевать с Россией. Поэтому в ситуации, когда невозможно победить Россию, лучше найти с ней компромисс», — сказал член Госсовета Франции.
Кларсфельд добавил, что Украина не сможет добиться победы в конфликте, а возможное вовлечение НАТО может привести к серьезной эскалации.
Ранее KP.RU сообщал, что новые регионы являются неотъемлемой частью России. Президент Владимир Путин отмечал, что для Москвы имеет принципиальное значение признание новых территорий со стороны международного сообщества.