Федеральный канал в Приморье ищет друзей юности актера Александра Михайлова для съемок фильма

Съёмочная группа приступает к работе над документальным фильмом о народном артисте.

Источник: PrimaMedia.ru

Съёмочная группа федерального канала приступает к работе над документальным фильмом о народном артисте РСФСР Александре Михайлове. Журналисты ищут людей, которые знали артиста в годы его юности во Владивостоке.

"Нам очень важны воспоминания тех, кто:

1. Работал в море (1961−1963 гг.): возможно, был членом экипажа на дизель-электроходах «ЯРОСЛАВЛЬ» и «КУРГАН». Ищем сослуживцев и людей, которые помнят Александра Михайлова как моряка.

2. Учился в Дальневосточном педагогическом институте искусств в 1965—1969 годах (театральный факультет) и был однокурсником или сокурсником Александра Яковлевича.

Если у вас сохранились фотографии тех лет с Александром Михайловым, программки первых спектаклей с его участием или вы хотите поделиться воспоминаниями о студенческих годах и морских буднях будущего народного артиста РСФСР — пожалуйста, свяжитесь с нами! «Связь с редакцией: E-mail: specproekt_2026@mail.ru Телефон (Москва): +7 (903) 540 1975 (только смс)».