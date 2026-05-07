В ОП рассказали о мошенниках мимикрирующих под «Госуслуги»

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Кибермошенники пытаются выманить у россиян коды для хищения учетной записи на «Госуслугах», рассылая фальшивые сообщения от портала. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Мошенники пытаются мимикрировать под “Госуслуги”, используя фейковые сообщения от имени портала, направляемые через мессенджер, а также СМС-рассылку о том, что обнаружен вход в профиль портала госуслуг с использованием якобы нового устройства», — сказал Машаров.
Он уточнил, что мошенники, используя социальную инженерию, основанную на растерянности пользователя, фактически вынуждают позвонить по указанным номерам телефонов.
«Цель у мошенников всегда одна — вынудить пользователя сообщить код из 4 цифр для перехвата контроля учетной записи для последующего хищения денежных средств. Ни в коем случае не перезванивайте по указанным номерам телефонов, фейковые сообщения в мессенджере блокируйте, при этом указывайте в качестве причины блокировки — мошенничество», — сказал эксперт.
Он рекомендовал быть особенно бдительными в период майских праздников. «Не переходите по ссылкам, направленных от неизвестных третьих лиц. Мошенники пользуются моментом внезапности и неожиданности, а также визуализацией и сходством с символикой, используемой государственными органами и организациями», — уточнил юрист.