В Хабаровске 250 детей спели «Священную войну» у памятника самолету Су-7Б

Программа митинга оказалась насыщенной: творческие коллективы города представили театрализованную постановку о событиях военных лет, со сцены звучали легендарные песни. А одним из самых эмоциональных моментов стал марш «Бессмертного полка», в котором ученики лицея пронесли портреты своих героических предков. Восточное шоссе в этот день превратилось в место, где прошлое и настоящее сошлись в одной точке — и говорили на одном языке.