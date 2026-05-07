В Хабаровске 250 детей спели «Священную войну» у памятника самолету Су-7Б

В сквере у памятника самолету Су-7Б на Восточном шоссе в Хабаровске прошел митинг-концерт, посвященный 81-й годовщине Победы. Как сообщили в городской администрации, мероприятие собрало ветеранов фронта и тыла, участников специальной военной операции, военнослужащих, молодежь и общественников. Но главными героями дня стали дети — самый большой непрофессиональный хор краевой столицы.
Более 250 учеников начальных классов Многопрофильного лицея имени 202-й воздушно-десантной бригады вышли на сцену и исполнили «Священную войну». Песню, которая в 1941 году поднимала страну на бой, пели те, кто родился спустя несколько поколений после Победы. И пели так, что у взрослых, стоявших в сквере, перехватывало дыхание.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поблагодарил всех, кто пришел в этот день к памятнику боевому самолету.
«Глядя на этот огромный детский хор, на то, с каким чувством ребята исполняют песни победителей, понимаешь — связь поколений неразрывна. Герои СВО, как и ветераны Великой Отечественной войны, защищают будущее нашей страны. Мы помним подвиг отцов и дедов и гордимся теми, кто сегодня защищает интересы России», — сказал он.
К собравшимся обратился участник СВО, депутат Хабаровской городской думы Максим Траханов. Он отметил, что спецоперация стала продолжением Великой Отечественной войны — и так же, как и 80 лет назад, бойцам на передовой жизненно необходима поддержка из тыла. Его слова легли на уже подготовленную детским хором почву — зал слушал в абсолютной тишине.
Программа митинга оказалась насыщенной: творческие коллективы города представили театрализованную постановку о событиях военных лет, со сцены звучали легендарные песни. А одним из самых эмоциональных моментов стал марш «Бессмертного полка», в котором ученики лицея пронесли портреты своих героических предков. Восточное шоссе в этот день превратилось в место, где прошлое и настоящее сошлись в одной точке — и говорили на одном языке.