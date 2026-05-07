В Новосибирске водителя автобуса отстранили за перевозку детей с нарушениями

В Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления водителя автобуса, который перевозил группу детей. Проверка прошла 6 мая во время рейда.
По данным Госавтоинспекции, автобус ехал из Новосибирска в рабочий посёлок Тальменка Алтайского края. За рулём находился 63-летний мужчина.
«В ходе проверки было установлено, что данный автобус не включён в реестр лицензий деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, кроме того, перевозка осуществлялась с нарушением правил перевозки групп детей автобусами», — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
На водителя составили административные материалы сразу по нескольким статьям. Его привлекли за нарушение правил организованной перевозки детей, работу без лицензии, а также вынесли требование из-за управления транспортом при наличии неисправностей.
Детей после проверки передали родителям или законным представителям. Дальше до места назначения их должны были доставить уже другим способом.
