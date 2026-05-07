Хабаровчане готовы к снижению зарплаты ради интересных командировок

Многие россияне готовы к снижению зарплаты ради возможности ездить в командировки. Такие результаты показали опросы, проведенные сервисами поиска работы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Больше всего желающих ездить в рабочие поездки, но при этом зарабатывать меньше, среди сотрудников от 18 до 25 лет (35%) и старше 60 лет (66%). Почти треть (31%) работников от 26 до 35 лет тоже готова к менее оплачиваемой работе с командировками. Меньше всех оказались готовы терять часть дохода ради поездок сотрудники в возрасте 36−50 лет: 35% из них категорически не согласны на такие условия.
При этом больше половины сотрудников всех возрастных категорий в целом одобряет командировки (лишь в возрасте старше 60 лет таких 49%). Среди молодых сотрудников доля одобряющих рабочие поездки составляет 70%, и 24% из них готовы ездить в командировки более 10 раз в год.
Напомним, ранее умершего работника в Хабаровском крае уволили после смерти.