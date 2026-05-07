Sun: хантавирус выявлен у мужчины, которого не было на лайнере MV Hondius

Врачи госпитализировали мужчину с подозрением на заражение хантавирусом, пациента не было на борту круизного лайнера MV Hondius, на котором ранее выявили несколько случаев этого заболевания, сообщила газета The Sun.
Уточняется, что речь идёт о гражданине Франции, который, по одной из версий, сидел в самолете рядом с инфицированной пассажиркой упомянутого судна.
Напомним, ранее стало известно, что хантавирус «Андес» — одна из наиболее опасных разновидностей инфекции — был выявлен у пациента из Швейцарии, который находился на лайнере MV Hondius. Швейцарские власти отметили, что в отличие от европейских форм, которые можно подхватить через контакт с грызунами, указанный вариант возбудителя способен передаваться между людьми.
Также сообщалось, что всего на борту MV Hondius было выявлено как минимум восемь случаев заражения хантавирусом. Трое заболевших, включая супругов из Нидерландов, скончались. Ещё один пациент находится в критическом состоянии в больнице на территории ЮАР.