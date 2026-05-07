Игорь Кобзев провёл заседание Высшего совета по вопросам кадров и продовольствия

— Эти вопросы имеют важнейшее значение, и для нас очень значимо, что представители Высшего совета регулярно их поднимают. Анализ ситуации и погружение в эти темы позволяют рассмотреть определённые моменты с разных сторон и увидеть общую картину, — отметил Игорь Кобзев.
Министр образования Иркутской области Максим Парфенов доложил о развитии региональной системы СПО, которая является важным ресурсом кадрового обеспечения технологического развития государства.
Всего в системе СПО обучаются около 70 тысяч человек. Подготовка кадров ведётся по 139 специальностям и 45 профессиям, причём более 90% из них соответствуют перечню наиболее востребованных и перспективных. В 2026 году организации СПО смогут принять на первый курс 13,7 тысячи студентов — на тысячу мест больше, чем в 2023 году. Более быстрому росту цифр приёма мешает нехватка учебных площадей, оснащённых высокотехнологичным оборудованием. Правительством региона утверждена Концепция модернизации системы СПО до 2030 года, мероприятия которой позволят повысить качество подготовки кадров и синхронизировать её с потребностями рынка труда.
— На решение задачи по развитию материально-технической базы СПО направлен федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», в который Иркутская область активно включилась с 2022 года. На сегодняшний день в Приангарье созданы 14 образовательных кластеров СПО по десяти востребованным отраслям экономики. В проекте участвуют 14 базовых и 30 сетевых образовательных организаций, которые вместе с партнёрами-работодателями ведут обучение шести тысяч студентов по обновлённым практико-ориентированным программам. Для реализации задач «Профессионалитета» региону удалось привлечь около 1 миллиарда рублей федеральных средств и порядка 133 млн рублей от работодателей. До 2030 года по поручению Губернатора Иркутской области запланировано создание восьми кластеров, — сказал Максим Парфенов.
Министр сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина, говоря о продовольственной безопасности региона, обратила внимание, что уровень самообеспечения Приангарья по основным продуктам неравномерен: по зерну — 81,3%, молоку — 80,4%, картофелю — 92,9%, яйцу — 156,9%. При этом по мясу обеспечивается лишь 58,7%, по овощам — 53,4%, по фруктам и ягодам — 8,7%.
— Наша задача — нарастить собственное производство мяса, овощей и молочной продукции на 25% к 2030 году. Это возможно только через реализацию крупных инвестпроектов. В Стратегии СФО до 2030 года запланировано девять приоритетных проектов в АПК Иркутской области с объёмом инвестиций около 50 млрд рублей, — подчеркнула Марина Кожарина.
Часть из них уже реализована: завод «Сиб-Агро Ойл», завод по подработке семян Иркутского масложиркомбината. Завершается реконструкция завода АО «Железнодорожник», в стадии реализации — увеличение мощностей Усольского свинокомплекса, строительство фермы СХ ПАО «Белореченское», модернизация предприятия «Саянский бройлер». Санкционное давление и высокая стоимость кредитов заморозили ряд инициатив. Министерство усилило работу по привлечению внешних инвесторов, подготовке инвестпредложений и партнёрских переговоров с ведущими агрохолдингами страны.
Министр также отметила, что продовольственная безопасность Иркутской области — это не только объёмы валового сбора, но и технологическая независимость, кадры, логистика и качество жизни на селе.
— Все обозначенные меры синхронизированы с федеральными нацпроектами и стратегией развития региона. Мы понимаем риски, связанные с макроэкономической неустойчивостью, но закладываем механизмы их минимизации: переход на возвратное финансирование, активный поиск стратегических инвесторов, цифровизация и приоритет в поддержке опорных территорий, — сказала Марина Кожарина.
Напомним, Высший совет при Губернаторе Иркутской области создан для выработки предложений по актуальным вопросам социально-экономического развития, государственного строительства, воспитания молодого поколения, укрепления общественно-политической стабильности. В его состав входят заслуженные деятели науки, культуры, образования и других сфер.