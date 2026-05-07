Игорь Кобзев провёл заседание Высшего совета по вопросам кадров и продовольствия

Всего в системе СПО обучаются около 70 тысяч человек. Подготовка кадров ведётся по 139 специальностям и 45 профессиям, причём более 90% из них соответствуют перечню наиболее востребованных и перспективных. В 2026 году организации СПО смогут принять на первый курс 13,7 тысячи студентов — на тысячу мест больше, чем в 2023 году. Более быстрому росту цифр приёма мешает нехватка учебных площадей, оснащённых высокотехнологичным оборудованием. Правительством региона утверждена Концепция модернизации системы СПО до 2030 года, мероприятия которой позволят повысить качество подготовки кадров и синхронизировать её с потребностями рынка труда.