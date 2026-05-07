Мемориальная акция «Бессмертный полк» пройдет во всех регионах России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Акция «Бессмертный полк» пройдет во всех субъектах Российской Федерации, в 35 регионах она состоится в очном формате, следует из подсчета ТАСС.
Очные мероприятия «Бессмертного полка» запланированы в городах Амурской, Архангельской, Астраханской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ярославской областях.
Также очно планируют провести акцию в Алтайском, Забайкальском, Камчатском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Республиках Алтай, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Татарстан, Тува и городе Санкт-Петербурге. В остальных регионах России акция пройдет в онлайн-формате.