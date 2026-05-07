Новосибирцев предупредили о мошеннических схемах перед майскими праздниками

С приближением майских праздников мошенники активизировали схемы по продаже фальшивых билетов на мероприятия и туристических путевок. По словам члена Ассоциации юристов России Ивана Курбакова, злоумышленники часто используют сомнительные интернет-площадки для проведения финансовых махинаций. Они выставляют товары и услуги по очень низким ценам, чтобы привлечь внимание людей. Об этом пишет РИА Новости.