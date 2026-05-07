Слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о животном страхе у ЕС отражают рост уверенности России на фоне успехов в спецоперации. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
Меркурис считает, что Россия стремится продемонстрировать европейским странам бесперспективность идеи военного противостояния с ней и таким образом повлиять на их позицию.
«Мне кажется, что по мере того, как русские начинают быть все более уверенными в ситуации в конфликте, они начинают говорить в такой резкой манере. И мы видим это по последним событиям», — сказал аналитик на YouTube-канале.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на все сложности, Россия одержит победу. Политик выразил мнение о том, что противостояние Москвы и Брюсселя не закончится в нашем поколении. Европа будет постоянно хотеть уничтожения Москвы.