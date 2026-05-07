Хабаровск торжественно встретил поезд Победы

7 мая на вокзале «Хабаровск‑1» царила по‑особенному торжественная атмосфера: было многолюдно, празднично, повсюду чувствовалось приближение великого Дня Победы. В преддверии 9 Мая в краевую столицу прибыл ретропоезд Победы — настоящий символ памяти, соединивший прошлое и настоящее. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» встретил состав вместе с сотнями других жителей краевой столицы.
Праздник начался задолго до того, как состав подали на станцию. У перрона уже собрались горожане всех возрастов: семьи с детьми, ветераны, молодежь, представители общественных организаций. Звучали песни и музыка военных лет — из динамиков доносились знакомые с детства мелодии. Горожане встречали коллективы и солистов аплодисментами, а многие дружно подхватывали слова, напевая известные всем мотивы.
Вдалеке показался празднично украшенный состав под тягой выпущенного в 1945 году паровоза Ем № 3753. Его силуэт, окутанный клубами белого пара, медленно приближался к перрону под протяжные гудки — такие же, какие слышали солдаты в победном 1945‑м.
Хабаровчане приветствовали состав цветами и флагами. Почти каждый запечатлел этот исторический момент на камеры мобильных телефонов. Возле состава тут же образовались очереди: все хотели сделать фото на память.
В составе поезда — легендарные «катюши», танки Т‑34, артиллерийские орудия, полевые кухни и вагоны, стилизованные под те, что возили солдат на фронт и обратно. Каждый экспонат — не просто техника, а живая часть истории.
Почетными гостями праздника стали труженики тыла и дети войны, для которых День Победы — всегда особенная дата в календаре.
С вокзала «Хабаровск-1» состав отправился на вокзал «Хабаровск-2», где также состоялся праздничный митинг с выступлениями творческих коллективов.