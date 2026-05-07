Дачные теплоходы в Хабаровске начнут следовать по остановки Дубки

В связи с изменением гидрологической обстановки, то есть подъемом воды в Амуре, с 6 мая рейс теплоходов по маршруту «Речной вокзал — Дубки» будет выполняться до конечной остановки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ЗАО «Амурские пассажирские перевозки».
Как уже сообщало наше издание, в Хабаровске речная навигация в этом году открылась 1 мая. Перевозки традиционно организованы по 14 маршрутам, шесть из которых — краевого значения.
В Комсомольске-на-Амуре теплоходы начнут ходить по пригородным маршрутам с 15 мая, а по межмуниципальному маршруту Комсомольск — Богородское — Николаевск-на-Амуре — со 2 июня.
Оперативную информацию можно уточнить у диспетчера по телефону 8−924−310−61−39.