В мэрии рассказали, сколько незаконных «времянок» снесли в Красноярске с начала года

С начала 2026 года с улиц Красноярска демонтировали 339 временных сооружений, сообщили в мэрии.
Рекордсменом стал Октябрьский район, где снесли 135 объектов без документов — погребов люкового типа, киосков, павильонов и гаражей. На втором месте — Железнодорожный район — минус 100 «времянок», на третьем — Советский район, где убрали 40 объектов.
Напомним, выявлением незаконно размещенных временных сооружений занимаются департаменты градостроительства, муниципального имущества и земельных отношений, а также администрации районов.
«51% всех выявленных незаконных временных сооружений сносят добровольно предприниматели. Остальное демонтирует администрация за бюджетные деньги. За счёт бюджета сооружения не только разбираются, но вывозятся и хранятся на складах в ожидании своих собственников. За 1 квартал на эти цели было потрачено более 700 тысяч рублей», — отметил заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.
Предприниматели, отказавшиеся сносить незаконные сооружения самостоятельно, обязаны компенсировать затраты муниципалитету. У них есть до 6 месяцев, чтобы выплатить компенсацию и забрать свое имущество со склада, в противном случае объект ликвидируют, а владельца через суд обязывают возместить расходы.
Кроме борьбы с самовольными сооружениями, департамент градостроительства совместно с управлением архитектуры ведет работу по приведению внешнего облика объектов в соответствие с требованиями и методическими рекомендациями. С начала года оценили внешний вид 276 объектов, из них получили согласование только 77. На устранение замечаний у владельца есть максимум год.
