ВЦИОМ: половина россиян планируют принять участие в массовых торжествах 9 Мая

Генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что День Победы сверхактуален сегодня. «В этот день мы объединяемся, в этот день мы вспоминаем, в этот день мы гордимся», — сказал Федоров. По его мнению, неопределенность и тревоги последних лет усиливают запрос на позитивный повод почувствовать связь с чем-то общим и значимым, и День Победы дает такую возможность.