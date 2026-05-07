ВЦИОМ: половина россиян планируют принять участие в массовых торжествах 9 Мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Каждый второй гражданин России намерен 9 Мая выйти на парады, шествия и другие публичные мероприятия. Об этом говорится в исследовании АЦ ВЦИОМ, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Половина россиян планируют принять участие в массовых торжествах (49%)», — говорится в материалах Аналитического центра ВЦИОМ. По данным аналитиков, по сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 17 процентных пунктов. Смотреть праздничный салют будут 18% опрошенных, еще 18% планируют принимать гостей или ходить в гости.
Генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что День Победы сверхактуален сегодня. «В этот день мы объединяемся, в этот день мы вспоминаем, в этот день мы гордимся», — сказал Федоров. По его мнению, неопределенность и тревоги последних лет усиливают запрос на позитивный повод почувствовать связь с чем-то общим и значимым, и День Победы дает такую возможность.
Опрос проведен 17 апреля 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.