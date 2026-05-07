Прокуратура Биробиджана начала проверку после вырубки сосен возле остановки

Поводом для вмешательства надзорного ведомства послужили жалобы местных жителей и публикации в социальных сетях. Люди обратили внимание, что с обеих сторон проезжей части возле остановки «Дом быта» исчезли деревья. Прокуратура выяснит, кто и на каком основании распорядился убрать зелёные насаждения. Отдельно специалисты оценят, как проведённые работы повлияли на безопасность дорожного движения. Действиям лиц, организовавших спил, будет дана правовая оценка. Если выяснится, что вырубка велась незаконно, виновным грозит ответственность вплоть до уголовной. Результаты проверки надзорное ведомство обещает обнародовать позже.