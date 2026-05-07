Прокуратура Биробиджана начала проверку после вырубки сосен возле остановки

Прокуратура Биробиджана организовала проверку после того, как в микрорайоне имени Бумагина неизвестные спилили сосны вдоль дороги. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Поводом для вмешательства надзорного ведомства послужили жалобы местных жителей и публикации в социальных сетях. Люди обратили внимание, что с обеих сторон проезжей части возле остановки «Дом быта» исчезли деревья. Прокуратура выяснит, кто и на каком основании распорядился убрать зелёные насаждения. Отдельно специалисты оценят, как проведённые работы повлияли на безопасность дорожного движения. Действиям лиц, организовавших спил, будет дана правовая оценка. Если выяснится, что вырубка велась незаконно, виновным грозит ответственность вплоть до уголовной. Результаты проверки надзорное ведомство обещает обнародовать позже.
Напомним, что самовольный спил деревьев в черте города может обернуться не только крупным штрафом, но и обязанностью возместить ущерб, причинённый зелёному фонду. По фактам незаконных рубок обычно возбуждаются дела об административных правонарушениях, а при значительном ущербе — и уголовные.
