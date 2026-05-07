Новый сквер «Сердце Патрокла» обустраивают у детсада № 167 во Владивостоке

Новый сквер «Сердце Патрокла» обустраивают у детского сада № 167 на улице Сочинской во Владивостоке. Там укладывают брусчатку и делают удобные пешеходные дорожки. Проект реализуют по краевому конкурсу инициативного бюджетирования «Твой проект».
Как сообщила пресс-служба администрации города, идею благоустроить территорию рядом с детским садом жители Патрокла подали на конкурс в прошлом году. Тогда за проект проголосовали более тысячи владивостокцев. После этого он вошёл в число победителей, а на работы выделили три миллиона рублей.
По заказу мэрии специалисты подрядной компании уже разобрали старые конструкции. Они выровняли площадку возле здания на Сочинской, 14. Сейчас рабочие собирают покрытие из брусчатки. Затем, по данным управления городской среды, планируют перейти к финальной стадии — установке малых архитектурных форм и обустройству зоны отдыха.
Строители ведут работы с опережением графика и рассчитывают открыть обновлённый сквер для жителей и гостей Владивостока уже в июне. Подчёркивается, что новое пространство должно стать удобным маршрутом к детскому саду и местом прогулок для семей с детьми.
Несколько дней назад к благоустройству подключились сотрудники муниципального предприятия «Зелёный Владивосток» и местные активисты. Они высадили на территории дополнительные деревья и кустарники. Эти посадки уже заметно меняют вид двора и делают будущий сквер более зелёным.
Краевой конкурс «Твой проект» действует в Приморье с 2020 года. За это время во Владивостоке, по данным администрации, реализовали 25 инициатив жителей. Среди них — сквер на улице Часовитина, обновлённая территория между домами на проспекте Красного Знамени, воркаут-площадка у школы № 17, новые спортивные площадки у школы № 18 и благоустроенная территория школы № 26.
В этом году, помимо сквера «Сердце Патрокла», во Владивостоке также собираются привести в порядок территории школ № 17 и 82. Планируется установка спортивной площадки на Змеинке и создание «Некрасовской аллеи». Эти проекты тоже выбрали горожане по итогам голосования в рамках «Твоего проекта».