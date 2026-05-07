Новый сквер «Сердце Патрокла» обустраивают у детсада № 167 во Владивостоке

Как сообщила пресс-служба администрации города, идею благоустроить территорию рядом с детским садом жители Патрокла подали на конкурс в прошлом году. Тогда за проект проголосовали более тысячи владивостокцев. После этого он вошёл в число победителей, а на работы выделили три миллиона рублей.