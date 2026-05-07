Более чем в 10 аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

В ночь на 7 мая более чем в десяти российских аэропортах введены временные ограничения на выполнение полетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Аэропорты Сочи, Тамбов: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Аналогичные меры вводились в аэропортах Самары, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Пскова, Саратова, Пензы, Ярославля и Калуги. Такие меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.
В Росавиации также сообщили о введении дополнительных временных ограничений в аэропортах Геленджика и Краснодара.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 7 мая киевский режим атаковал регионы России. ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что в результате пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.