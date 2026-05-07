Более чем в 10 аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 7 мая киевский режим атаковал регионы России. ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что в результате пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.