Новосибирцам рассказали, как правильно выбирать маринад для шашлыка

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов в беседе с «Газетой.Ru» предупредил: маринады с избытком соли, сахара, острых специй и уксуса могут спровоцировать задержку жидкости, повышение давления, изжогу и обострение гастрита.
Эксперт рекомендует подбирать маринад в зависимости от типа мяса. Уксус идеален для жёстких сортов — он размягчает волокна. Кефир придаёт сочность нежному мясу. Вино или лимонный сок добавляют пикантности блюдам из мяса средней жирности.
Для сбалансированного вкуса лучше использовать лук, чеснок и крупную соль, а специи добавлять умеренно — так шашлык получится и вкусным, и более безопасным для здоровья.