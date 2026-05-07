В Новосибирске энергетики перейдут на усиленный режим работы на праздники

В Новосибирской области энергетики перейдут на усиленное дежурство в дни празднования Великой Победы. В «Россети Новосибирск» сообщили, что компания подготовила дополнительные меры для стабильной работы электросетей в праздничный период.
С 8 по 12 мая в энергокомпании будет действовать режим «технологической тишины». Это значит, что плановые работы и переключения на сетях временно приостановят, чтобы снизить риски перебоев с электричеством.
К дежурству подготовили 202 бригады «Россети Новосибирск». В их составе — 783 энергетика и 455 единиц техники. Также в распоряжении специалистов будут 14 передвижных резервных источников электроэнергии общей мощностью 2,7 МВт. Их смогут использовать для питания социально значимых объектов, если возникнет такая необходимость.
«Усилен контроль состояния энергооборудования, в усиленном режиме осуществляется работа диспетчерских служб, оперативно-выездных бригад компании. Кроме того, в преддверии одного из самых патриотичных праздников особое внимание уделено антитеррористической защищённости и информационной безопасности инфраструктуры сетевой организации», — сообщили в компании.
Отдельный акцент сделан на пожарной безопасности. В регионе действует особый противопожарный режим, поэтому специалисты следят за обстановкой рядом с энергообъектами. Жителей Новосибирской области просят не разводить открытый огонь и не сжигать сухую траву, листья и мусор рядом с линиями электропередачи, подстанциями и другими объектами энергетики.
Отметим, что в Новосибирске День Победы остаётся самым значимым официальным праздником для большинства жителей. 9 Мая личным праздником считают 74% новосибирцев. Среди жителей старше 45 лет этот показатель ещё выше — 82%. На втором месте оказался Новый год — его назвали важным для себя 71% участников опроса.