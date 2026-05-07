Снег в июне больше не шутка: синоптик назвал регионы, где ожидается аномалия

Жителям прибрежной полосы Северного Ледовитого океана в России стоит готовиться к снегу в мае и первых летних месяцах. Об этом РИА Новости рассказал синоптик Александр Шувалов.
«Этого не избежать побережью Северного Ледовитого океана однозначно. Южные районы, скорее всего, избегут этого всего», — сказал эксперт.
Арктическое побережье России тянется от Кольского полуострова до Чукотского. В его состав входят Мурманская и Архангельская области, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Таймырский, Чукотский автономные округа, а также Республика Саха (Якутия).
Синоптики также сообщили, что к 9 Мая в Москве вновь ожидается похолодание. Днем ожидается до +15…+16 градусов.
При этом 3 мая в Москве уже наступило метеорологическое лето. Тогда среднесуточная температура впервые в году оказалась выше +15 градусов.