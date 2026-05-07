Украинских боевиков ждет суровая расплата за атаки на Крым и Херсонскую область. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с aif.ru рассказал, откуда ВСУ пытаются атаковать РФ.
Напомним, в результате атаки БПЛА на Крым в ночь с 5 на 6 мая погибли пять человек, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. В Джанкое, на месте происшествия, с ночи работают спецслужбы. Глава РК и прокуратура держат ситуацию на контроле.
В то же время возле Одессы под удар попал сторожевой корабль ВМС Украины «Подолье». По данным очевидцев, корабль разорвало после удара, затем он утонул. На борту находились боевики ВСУ.
Лебедев отметил, что подобные сторожевые корабли ВСУ могут прикрывать разгрузку важных грузов, с них также могут запускать безэкипажные катера (БЭКи).
Сторожевые корабли, добавил Лебедев, могут прикрывать важную для ВСУ инфраструктуру. После его потопления удары по объектам украинской армии усилятся, однако на это есть и другие причины.
«Удары по ВСУ усилятся не из-за потопления, а из-за эскалации со стороны Украины. Ежедневно из Одессы и Николаева идет обстрел Херсонской области и Крыма. А сторожевой корабль в порту, скорее, случайная жертва, чем основная цель. Эти корабли обычно прикрывают важные грузы во время разгрузки в порту, являясь щитом и мобильным средством ПВО», — пояснил специалист.
