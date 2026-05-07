Крылатые соседи: в одной из квартир Иркутска главными жильцами оказались голуби

Женщина долгое время не выселяла из своего жилья уличных птиц.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 7 мая. В одной из квартир Иркутска женщина долгое время содержала уличных голубей. Нарушительница игнорировала решение суда об очистке квадратных метров от птичьих отходов.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России, суд обязал иркутянку провести дезинфекцию квартиры, очистить квадратные метры от голубиного помёта и выселить пернатых в их естественную среду обитания. Однако спустя время сотрудники ведомства при повторной проверке обнаружили, что голуби всё ещё обитают в квартире, и в комнатах витает специфический запах.

Приставы взыскали с женщины сбор в размере 10 тысяч рублей за нарушение. Иркутянке в ведомстве пояснили, что если она не исполнит постановление суда, ей грозит административный штраф. Кроме того, нарушительница должна будет покрыть расходы специалистов по дезинфекции и отлову птиц. Тогда женщина решила самостоятельно принять меры: голуби были выселены из квартиры, в комнатах проведена дезинфекция.

Ранее агентство рассказывало, что мужчина после смерти гражданской жены незаконно занимал её жильё в центре Иркутска. На момент смерти женщины, квартира перешла в собственность её дочери.