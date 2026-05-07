В ГД предложили сделать музеи Великой Отечественной войны бесплатными 9 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Депутат думской фракции КПРФ Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов направили обращение в адрес министра культуры РФ Ольги Любимовой, сделать 9 мая бесплатным посещение музеев и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.
«Считаем целесообразным реализовать возможность бесплатного посещения гражданами 9 мая 2026 года мемориальных, исторических и музейных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне и имеющих экспозиции, относящиеся к историческим событиям и героям этого периода в целях сохранения и защиты исторической памяти и просвещения населения», — говорится в обращении.
По мнению авторов инициативы, она призвана помочь в противостоянии попыткам искажения и отрицания исторических фактов, а также в борьбе с клеветой и ложью по отношению к участникам Великой Отечественной войны, на примере подвига которых необходимо воспитывать подрастающее поколение.
«Убежден, что многие люди очень хотят посетить музеи, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Но если идти вместе с родными и близкими, с детьми, то сумма за входные билеты может быть непосильной для граждан. В этой связи предлагаем реализовать возможность бесплатного посещения гражданами 9 мая 2026 года мемориальных, исторических и музейных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне и имеющих экспозиции, относящиеся к историческим событиям и героям этого периода», — сказал ТАСС Куринный.