Какой церковный праздник выпадает на 7 мая

7 мая 2026 года православная церковь отмечает день Молченской иконы Божией Матери. По преданию, икона явилась 18 сентября 1405 года на болоте Молче, недалеко от города Путивля. Долгое время святыня находилась в Молченской Софрониевой пустыни. В 1605 году (предположительно, 24 апреля) её перенесли в Путивльский монастырь. Также известен чудотворный список Молченской иконы явленный в селе Бусиново под Москвой, который ныне находится в храме Преподобного Сергия Радонежского. По преданию, в XIX веке его принесла в храм слепая девушка из Бусинова. Кроме того, 7 мая церковь чтит память целого сонма святых, чьи подвиги являются примером верности христианской вере: Мученик Савва Стратилат и с ним 70 воинов (272). Савва был военачальником при императоре Аврелиане. Открыто исповедуя христианство, он и его воины приняли мученическую смерть за веру. Мученик Александр Лионский (ок. 177), пострадал за веру в Лионе (Галлия) во время гонений при императоре Марке Аврелии. Мученики Пасикрат и Валентин (228) были воинами из города Доростола (Мизия) и служили при правителе Авсолане. Во время гонений на христиан они открыто исповедали свою веру. На суде Пасикрат дерзко плюнул на идола Аполлона и отказался приносить жертву. Даже уговоры брата не поколебали его: он положил руку в огонь, сказав, что тело смертно, а душа бессмертна и презирает муки. Валентин также заявил о готовности пострадать за веру. Оба мученика были усечены мечом. Мученики Евсевий, Неон, Леонтий, Лонгин и иные (303) свидетели страданий великомученика Георгия Победоносца. Увидев его чудеса и стойкость, они открыто объявили себя христианами за что и приняли мученическую смерть. Также 7 мая чтится память преподобных отцов и праведников: Преподобный Фома Юродивый (ок. 546−560). Преподобная Елисавета Чудотворица (VI-VIII). Преподобный Савва Печерский (XIII). Преподобный Алексий, затворник Печерский (XIII). В этот же день вспоминают святителя Симеона Трансильванского (1656), а также священномученика Бранко пресвитера (1941) и мученика Сергия (1938). 7 мая 2026 года — четверг, день не постный и не входящий в период поста.