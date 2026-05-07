WSJ: США требуют от Ирана прекратить обогащение урана на 20 лет

Соединённые Штаты требуют от Ирана «мораторий на обогащение урана на 20 лет», сообщает газета The Wall Street Journal.
Издание ссылается на информацию, полученную от высокопоставленных чиновников США. Они уточнили, что речь идёт о требовании в рамках возможной мирной сделки.
Кроме того, в материале сказано, что Соединённые Штаты требуют, чтобы Иран отказался от ядерных запасов.
«США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране и требуют передачи всех обогащённых ядерных материалов», — говорится в публикации.
По данным издания, Соединённые Штаты хотят, чтобы Иран демонтировал ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Помимо этого, США требуют ввести запрет на подземные ядерные работы и осуществлять инспекции.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран отказался от разработки ядерного оружия.
По информации Axios, Соединённые Штаты и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. В материале сказано, что переговоры могут состояться в Исламабаде или Женеве.