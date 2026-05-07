В Южной Корее робота приняли в монахи в буддийском храме

В Сеуле, в главном буддийском храме страны, состоялась необычная церемония, в ходе которой робот-гуманоид впервые стал монахом. Это событие, привлекшее внимание широкой аудитории, произошло накануне празднования дня рождения Будды.
Как сообщает местная пресса, робот высотой около 1,3 метра был облачен в традиционные серо-коричневые одеяния ордена Чоге. В ходе церемонии посвящения он встал перед монахами, сложил руки и совершил поклоны, повторяя за ведущим церемонии слова обета.
Монахи задали роботу традиционные вопросы о его готовности следовать учению Будды, на что тот дал положительные ответы. При этом основные буддийские обеты были адаптированы с учетом его особенностей. В частности робот обязался не причинять вреда живым существам, не повреждать других роботов и предметы, следовать указаниям человека, не вступать в споры, не вводить в заблуждение, а также экономно расходовать энергию и избегать ненужной зарядки.
Согласно буддийским традициям, монаху было дано новое имя «Каби».
В ордене Чоге подчеркнули, что цель данного мероприятия — показать возможность гармоничного сосуществования традиционных религиозных ценностей и современных технологий.
