В Южной Корее робота приняли в монахи в буддийском храме

Монахи задали роботу традиционные вопросы о его готовности следовать учению Будды, на что тот дал положительные ответы. При этом основные буддийские обеты были адаптированы с учетом его особенностей. В частности робот обязался не причинять вреда живым существам, не повреждать других роботов и предметы, следовать указаниям человека, не вступать в споры, не вводить в заблуждение, а также экономно расходовать энергию и избегать ненужной зарядки.