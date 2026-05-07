Клещи покусали уже почти тысячу жителей Красноярского края

В Красноярском крае за последнюю неделю пострадали от присасываний клещей 692 жителя, среди них — 205 детей. Это почти в 3,7 раз больше, чем в конце апреля.
«Всего с начала сезона в крае зафиксировано 966 случаев присасывания, — рассказали в Роспотребнадзоре. — У одного 10-летнего ребенка медики подозревают сибирский клещевой тиф, но данный диагноз еще не подтвержден. В этом случае нападение клеща произошло на придомовой территории в селе Никольское Идринско-Краснотуранского округа».
Отмечается также, что на сегодняшний день акарицидные обработки проведены на площади 377 гектаров.
Эпидемиологи прогнозируют рост числа нападений клещей с приходом устойчивого тепла и вторых майских праздников. Жителей просят быть внимательными и не терять бдительность. Если обнаружили клеща на теле — аккуратно снимите его и обязательно сохраните для лабораторного исследования.