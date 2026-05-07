HBO продлил «Гарри Поттера» на второй сезон за семь месяцев до премьеры первого

Ранее Life.ru писал, что каждый третий россиянин старше 18 лет (31%) знаком с книгами о Гарри Поттере. При этом фильмы о знаменитом волшебнике оказались заметно популярнее: их смотрели 74% жителей страны. Молодёжь до 35 лет проявляет наибольший интерес к вселенной Гарри Поттера. Среди них 87% видели серию фильмов, а 45% читали произведения Джоан Роулинг.