В жилом районе Энергетик в Братске задержали наркосбытчика

Полицейские изъяли у ранее судимого мужчины 13 свёртков с запрещённым веществом.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 7 мая. В Братск сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Братское» задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в сбыте запрещённых веществ. Мужчину задержали после оперативно-разыскных мероприятий в жилом районе Энергетик, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным полиции, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Во время обыска по месту его жительства сотрудники МВД обнаружили и изъяли 13 свёртков с запрещённым веществамом.

Исследование подтвердило, что изъятое относится к синтетическим наркотикам. Сейчас фигурант проходит по уголовному делу, возбужденному по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. (сбыт наркотических средств в крупном размере).

Ранее в столице Приангарья транспортные полицейские задержали мужчину с наркотиками синтетического происхождения. Правоохранители обратили внимание на молодого человека во время патрулирования в районе подъездных путей на станции Иркутск-Сортировочный.