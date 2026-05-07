Новосибирские маршруты № 87 и № 43 простаивают без перевозчиков

Обслуживание маршрутки № 87 прекратилось после того, как перевозчик несколько дней подряд не выходил на линию. Власти расторгли договор в одностороннем порядке и попытались оперативно найти замену. Как сообщает «Прецедент» со ссылкой на пресс-службу мэрии Новосибирска, с 26 февраля были организованы мероприятия по привлечению иных перевозчиков на условиях временной работы. Открытый конкурс, объявленный 3 марта, признали несостоявшимся из-за полного отсутствия заявок от претендентов.