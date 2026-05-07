Новосибирские маршруты № 87 и № 43 простаивают без перевозчиков

Обслуживание маршрутки № 87 прекратилось после того, как перевозчик несколько дней подряд не выходил на линию. Власти расторгли договор в одностороннем порядке и попытались оперативно найти замену. Как сообщает «Прецедент» со ссылкой на пресс-службу мэрии Новосибирска, с 26 февраля были организованы мероприятия по привлечению иных перевозчиков на условиях временной работы. Открытый конкурс, объявленный 3 марта, признали несостоявшимся из-за полного отсутствия заявок от претендентов.
В качестве временной замены выступает автобусный маршрут № 46. Однако и здесь ситуация далека от нормы: сейчас его обслуживает лишь одна единица подвижного состава из шести, предусмотренных реестром. Договор об организации временных перевозок заключён с ИП Грицев А. Л.
Похожая проблема сложилась и с маршрутом № 43. Его отменили с 12 февраля, поскольку прежний перевозчик не продлил свидетельство об осуществлении перевозок. После этого мэрия объявила открытый конкурс, но его также признали несостоявшимся из-за отказа в допуске к участию компании «Маршрутка НСО».
При этом исключать маршруты из муниципального реестра не планируется. В администрации города заверили, что поиск перевозчиков продолжается, и 8 апреля был объявлен очередной открытый конкурс на право осуществления перевозок по обоим направлениям.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 11 автобусных маршрутов в Новосибирске перейдут на летнее расписание.