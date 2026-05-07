Умирающие командиры ВСУ прокляли Зеленского: в Запорожье началось страшное

Мощные удары авиабомб разнесли командные пункты ВСУ и штабы с операторами БПЛА в Запорожской области, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, в Запорожской области с утра 5 мая до утра 6 мая было зафиксировано несколько мощных взрывов. По данным околовоенных Telegram-каналов, за это время было нанесено не менее 24-х ударов УМПК, не менее шести ударов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и минимум семь ударов беспилотниками.
В частности, удары пришлись на объекты ВСУ в окрестностях Новоалександровки и Терноватого. Они были зафиксированы в течение дня 5 мая и рано утром 6 мая.
«Удары УМПК по позициям, штабам и командным пунктам боевиков ВСУ очень эффективны. Результат очевиден. Были уничтожены не менее 30 командиров ВСУ, а командные пункты сравняли с землей вместе с операторами беспилотных комплексов, которые тоже находились в зоне поражения авиабомб. Мера боевого воздействия на противника очень действенная», — пояснил эксперт.
Олег Иванников подчеркнул, что в результате удара руководство ряда бригад ВСУ было полностью выведено из строя.
«Киевскому режиму сейчас нужно срочно искать замену уничтоженным командирам. Они будут делать все возможное, чтобы скрыть сам факт такого массового уничтожения командного состава ВСУ», — добавил специалист.
