В Хабаровске будут судить лихача, который искалечил ребенка в ДТП и сбежал

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело против 41-летнего мужчины, устроившего серьезную аварию на улице Ленинградской — он сел за руль без прав, превысил скорость, врезался в машину на встречной полосе, а затем сбежал. При этом в салоне его машины находился 11-летний ребенок, который в итоге получил тяжелейшие травмы.
По версии следствия, вечером 31 октября 2025 года обвиняемый управлял автомобилем Nissan Primera и двигался по улице Ленинградской со стороны проспекта 60-летия Октября. Скорость машины превышала 100 километров в час — для городской магистрали это почти смертельный режим. На такой скорости водитель потерял контроль над автомобилем, вылетел на встречную полосу и врезался в Nissan Note Hybrid, у которого просто не было технической возможности уйти от столкновения.
После удара обвиняемый не пошёл на помощь к пострадавшим, не вызвал скорую и полицию, а попросту скрылся с места аварии. В его машине в этот момент находился несовершеннолетний пассажир — ребенок 11 лет, который получил телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
Водителя установили и задержали уже после возбуждения уголовного дела в ходе следственных действий. Теперь ему предъявлено обвинение по двум пунктам части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью, совершенное лицом без права управления и сопряженное с оставлением места ДТП. Уголовное дело ушло в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.