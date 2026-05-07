«Азовцев»* перебросили на север ДНР для пресечения бегства ВСУ

В северную часть ДНР перебросили боевиков «Азова»* в качестве заградотряда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Источник: Life.ru

Согласно источнику, эти подразделения задействованы для контроля за позициями Вооружённых сил Украины (ВСУ) и недопущения самовольного ухода военнослужащих с линии соприкосновения. Речь идёт о задачах по пресечению попыток покинуть позиции, в том числе силовыми методами.

А ранее нардеп Руслан Горбенко выступил с инициативой, которая коснётся молодых людей призывного возраста. Он предлагает ввести обязательную базовую военную подготовку для молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет перед их выездом из страны. По его мнению, на таких сборах рекрутеры и психологи смогут выявить тех, кто готов защищать родину. Однако, по словам Горбенко, в Раде пока нет политической поддержки для снижения мобилизационного возраста.

* Организация признана террористической и запрещена в России.