В Красноярске на 9 Мая запустят бесплатные шаттлы и изменят схемы движения транспорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В связи с празднованием Дня Победы на правобережье изменится движение общественного транспорта. Ограничения начнут действовать уже с 14:00 8 мая.
До 06:00 10 мая будет полностью перекрыт участок проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — от улицы Чайковского до пересечения с Транспортным проездом.
Автобусы № 2, 19, 43, 59, 90, 95 и 40с будут объезжать перекрытый участок по улицам Семафорная, Вавилова и Корнетова. Маршруты № 3, 8, 10 и 40а пустят через Транспортный проезд, Семафорную, Корнетова, Московскую и Мичурина.
Автобусы № 60 и № 85 также будут двигаться по измененным схемам через Транспортный проезд и соседние улицы. Изменения коснутся и маршрута № 73, который временно будет следовать через Мичурина, Корнетова, Вавилова и Семафорную.
Для пассажиров на Транспортном проезде оборудуют временную остановку. Информацию о новых схемах разместят в салонах автобусов, а также будут сообщать кондукторы.
Из-за отключения контактной сети с 5 по 11 мая трамвай № 2 временно не работает. Трамваи № 4 и № 7 объезжают перекрытый участок через улицы Матросова, 60 лет Октября, Щорса и Мичурина.
Дополнительные ограничения введут 9 мая в Кировском районе: с 08:00 до 13:00 изменят маршруты автобусов № 58, 65, 90 и 92. В Советском районе в это же время автобусы и троллейбусы будут объезжать перекрытые улицы Тельмана и Новгородскую.
Для удобства жителей на правобережье 9 мая запустят 12 бесплатных шаттлов. Они будут курсировать от ТЦ «Авиатор» с 08:00 и до окончания шествия «Бессмертный полк». Интервал движения составит около пяти минут.
Кроме того, после митинга и возложения цветов к Вечному огню от Площади Победы организуют бесплатные автобусы до места проведения праздничного шествия. На линию выйдут пять автобусов.
К привычным схемам движения общественный транспорт вернется после праздников: автобусы — с 10 мая, трамваи — с утра 11 мая.