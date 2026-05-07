NYT: суд США обнародовал, предположительно, предсмертную записку Эпштейна

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Федеральный суд Нью-Йорка обнародовал предсмертную записку, вероятно, составленную уличенным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
По ее сведениям, записку обнаружил в июле 2019 года сокамерник Эпштейна Николас Тартальоне, когда финансист находился без сознания. Издание добавляет, что инцидент произошел за несколько недель до того, как Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере.
В записке, указывает газета, говорится, что обвинение «вело расследование месяцами и ничего не нашло». В конце послания содержатся фразы «никакого веселья» и «оно того не стоит». Газета подчеркивает, что не может подтвердить авторство Эпштейна.
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста на родине было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.