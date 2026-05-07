«Оружие нефтяной торговли»: в США считают, что политика Трампа может сыграть на руку России

Попытки президента США Дональда Трампа использовать нефтяную торговлю как инструмент давления могут подтолкнуть другие страны к сотрудничеству с Россией и Ираном. Об этом заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон.
«Трамп шаг за шагом превращает в оружие нефтяную торговлю. Другие страны могут сказать, что, если США собираются перекрыть им поставки нефти, тогда они будут торговать с Россией, Ираном», — сказал профессор на YouTube-канале.
Хадсон считает, что использование долларовой инфраструктуры и международных финансовых механизмов как инструмента давления способно подтолкнуть другие государства к созданию альтернативных расчетных систем и снижению зависимости их банков от США.
Ранее KP.RU сообщал, что операция США против Ирана обеспечивает передел мирового энергетического рынка. По словам Трампа, на фоне энергетического кризиса страны начинают активнее приобретать нефть у американцев.